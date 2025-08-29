Sensations-Aus: Tsitsipas knöpft sich Gegner vor!

Überraschung bei den US Open: Stefanos Tsitsipas ist bereits in Runde zwei ausgeschieden! Der Grieche musste sich dem Deutschen Daniel Altmaier trotz 2:1-Satzführung noch geschlagen geben und ärgerte sich nach dem Spiel über seinen Gegner.
Der Grund: Altmaier servierte einige Male von unten, der frühere Top-10-Spieler fühlte sich provoziert. „Das nächste Mal wundere dich nicht, warum ich dich treffe, okay? Wenn du von unten servierst“, sagte Tsitsipas beim Shakehands zu Altmaier.
Altmaier gewann mit 7:6(5), 1:6, 4:6, 6:3 und 7:5. Nun geht’s gegen den Australier Alex de Minaur, die Nummer acht des Turniers.
Auch Zverev weiter
Jubeln durfte auch Altmaiers Landsmann Alexander Zverev. Er schlug den Briten Jacob Fearnley mit 6:4, 6:4 und 6:4.
Der Australian-Open-Finalist bestätigte nach seinem Zweitrunden-Sieg allerdings, dass ihm der Rücken weiter Probleme bereite. Das werde sich die nächsten zwei Wochen auch nicht ändern, sagte er. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug wartet nun der Kanadier Felix Auger-Aliassime.
