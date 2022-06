Thiem plant Wimbledon-Start, Superstars fehlen

Der Niederösterreicher Dominic Thiem scheint in der am Samstag veröffentlichen Entry-List für den Tennis-Grand-Slam in Wimbledon auf. Im Gegensatz zu Roger Federer und den Williams-Schwestern. Das Major beginnt am 27. Juni. Ob der 28-Jährige in London tatsächlich antreten wird, scheint offen. Thiem hat seinen bisher letzten Sieg auf der Tour vor seiner langen Handgelenk-Verletzungspause am 12. Mai 2021 gefeiert. Sein geplant gewesenes Antreten bei einem Challenger nächste Woche in Perugia hat der aktuell Weltranglisten-189. abgesagt.