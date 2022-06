36-Jähriger stach seinem Bruder mit Messer in Hals

Am frühen Nachmittag kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand aus vorerst noch unbekannter Ursache zum Streit zwischen den beiden Brüdern. Der Konflikt eskalierte und der 36-Jährige stach seinem 37-jährigen Bruder mit einem Klappmesser in den Hals. Dabei fügte er ihm eine Stich- und Schnittverletzung zu. Das Opfer wurde nach der notärztlichen Erstbehandlung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert, operativ versorgt und stationär aufgenommen. „Das Opfer befindet sich nicht in Lebensgefahr“, hieß es am frühen Abend von den Ermittlern des Landeskriminalamtes Tirol.