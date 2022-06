Autolenker krachte in abgestellten Polizeiwagen

Dramatische Sekunden während einer Routinekontrolle erlebten Polizisten in der Nacht auf Samstag in Sieghartskirchen im Bezirk Tulln. Während einer Amtshandlung fuhr ein Autolenker ungebremst in den Streifenwagen. In letzter Sekunde konnten sich die Beamten in Sicherheit bringen, ein Polizist wurde bei dem wohl lebensrettenden Sprung leicht am Knie verletzt. Einen kriminellen Hintergrund gab es jedoch keinen, auch der Alkotest des Fahrers verlief negativ. Der Lenker dürfte vermutlich aus Unachtsamkeit in den Polizeiwagen gekracht sein.