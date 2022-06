Hilfe gegen Teuerungen für Alleinerziehende

Zum einen merken wir eine größere Nachfrage in unserem Sozialgreißler und Fair-Teiler. Gleichzeitig sinkt jedoch die Spendenbereitschaft, was verständlich ist. Dennoch ist es uns als sozialer Verein wichtig, den Schwächsten in der Gesellschaft Hilfestellung zu bieten. Deshalb machen wir auch zu diesem Zeitpunkt unsere Energiekostenhilfe-Aktion“, so Projektleiter Alexander Maier.