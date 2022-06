Die Gewittersaison hat sich deutlich verlängert

Im Regelfall wandere eine Gewitterfront dann Richtung Osten: „Daher kommt ein Gewitter, das im Bereich Gurktal niedergeht, auch sehr selten bis nach Klagenfurt.“ In den vergangenen Jahren habe sich aber immer wieder gezeigt, dass sich Gewitterfronten auch in untypische Richtungen bewegten - so wie am Donnerstag, als eine gewaltige Front in den Raum Völkermarkt zog und dort eine Spur der Verwüstung hinterließ. Für Rainer ist aber das nicht das einzige Ungewöhnliche am jüngsten Gewitter.