Pratermuseum wird um 2,5 Millionen Euro teurer

Spielhalle geht raus, Museum geht hinein

„Wir haben den Ursprungsplan geändert“, sagte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Freitag. Dieser wäre gewesen, dass das Pratermuseum in die bestehenden Räumlichkeiten in der Straße des 1. Mai einzieht. Davor befand sich eine Spielhalle der Novomatic darin. „Je länger wir daran gearbeitet haben, desto klarer wurde, dass die Nutzung dieser Alukiste nicht die Nachhaltigkeit wäre, die die Stadt oder das Museum möchte“, so Kaup-Hasler. In den letzten vier Jahren habe die Klimakrise andere Dimensionen angenommen. Daher habe man sich für einen nachhaltigen Neubau entschieden.