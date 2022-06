Orban-Posting „Ohrfeige für das ganze Land“

Denn schließlich „haben die ungarischen Menschen den Ministerpräsidenten gewählt“, meinte der Politiker der Regierungspartei Fidesz am Freitag auf Facebook. „Wenn jemand den Tod eines anderen Menschen wünscht, dann kann man das nicht damit erledigen: ,Entschuldigung, das habe ich nicht so gemeint.‘ Was geschehen ist, ist schockierend und inakzeptabel. Wer den Tod eines anderen wünscht, ist untragbar. Es erschwert die Situation noch, wenn ein einflussreicher Journalist, der Direktor des österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den Tod eines gewählten Spitzenpolitikers, des ungarischen Ministerpräsidenten wünscht“, formulierte der Politiker, selbst ehemaliger Journalist.