Raiffeisen baut Netz von Energie-Nahversorgern auf

Gegen eine einmalige Gebühr von 10 Euro können sich Private, Kleinunternehmer und Vereine, die über keine Fotovoltaikanlage verfügen, der Genossenschaft anschließen und günstiger grünen Strom beziehen. Jene, die bereits Paneele auf dem Dach montiert haben, können ihren überschüssige Strom zudem zu einem guten Preis an die Genossenschaft verkaufen. Bedingung ist, dass man denselben Energieversorger hat und am selben Umspannwerk angeschlossen ist. In Summe gibt es im Burgenland zwanzig Umspannwerke - Ziel ist es also, zwanzig Energiegenossenschaften zu gründen, deren Vorstand ehrenamtlich tätig sein wird. „Je mehr beteiligte Fotovoltaikanlagen entstehen, umso spürbarer werden auch die preislichen Vorteile für die Genossenschafter“, so Fugger.