Traum von Nordamerika könnte wahr werden

Nordamerika ist der große Traum eines jeden Hockey-Cracks. Für Luca Auer könnte sich dieser bald erfüllen. Der Eisbulle hat es in das finale Ranking der NHL geschafft. Beim Draft Anfang Juli werden die vielversprechendsten Talente ausgewählt. „Es ist natürlich eine Ehre, da überhaupt dabei zu sein“, freut sich der Steirer über die Chance. Nach einer starken Saison wurden die Scouts auf ihn aufmerksam, wie der 17-Jährige berichtet: „Einige waren bei meinen Spielen dabei, mit den Detroit Red Wings und den Toronto Maple Leafs hatte ich Kontakt.“ Daran glauben, dass er auch „ausgewählt“ wird, will der Wahl-Salzburger nicht: „Ich bin noch nicht ganz überzeugt.“ Auch in den zwei nächsten Jahren könnte er noch gezogen werden. Der Traum Nordamerika könnte sich dennoch erfüllen, denn der Rohdiamant könnte Salzburg noch verlassen, ist mit mehreren Teams aus der kanadischen Juniorenliga in Gesprächen.