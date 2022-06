Kann Zverev Nadal die Geburtstagsparty vermiesen?

„Dann wird es superschwer“

Dabei hatte Nadal letzten Herbst, als er verletzt pausierte, noch nicht einmal gewusst, ob er je wieder einen Grand Slam spielen würde, kurz vor den French Open litt er dann wieder an großen Fußschmerzen. Es ist dies ein chronisches Problem, das sogenannte Müller-Weiss-Syndrom, das Nadal mal stärker mal schwächer zu schaffen macht, aktuell ist wohl noch immer ersteres der Fall, denn Rafa sprach dieser Tage oft davon, dass es seine letzten Spiele in Paris sein könnten. „Ich habe, was ich habe in meinem Fuß. Wenn wir also nicht in der Lage sind, eine Verbesserung oder eine kleine Lösung dafür zu finden, dann wird es superschwer für mich.“