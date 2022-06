Nach Triumph: Nadal-Geständnis lässt Fans zittern

„Dann wird es superschwer“

Vor drei Wochen beim Turnier in Rom hatte Nadal am Matchende kaum gehen können. „Dass ich hier einen Doktor dabei habe, hilft sehr“, begründete er seinen nun besseren Zustand. Nach dem Turnier müsse man weitersehen. Nadal: „Ich habe, was ich habe in meinem Fuß. Wenn wir nicht in der Lage sind, eine Verbesserung oder eine kleine Lösung dafür zu finden, dann wird es superschwer für mich. Natürlich werde ich weiter kämpfen, eine Lösung dafür zu finden, aber bisher haben wir keine gefunden.“