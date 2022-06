Von eisigen Anfängen bis zum heißen Heiratsantrag

Als Arnold dann bereits ein weltweiter Star war, kehrte er im Jahr 1985 an den See zurück, um seiner Maria in einem Boot mitten am See einen Heiratsantrag zu machen. „Ein Event von globaler Bedeutung“, nennt Urdl diesen Tag im Rückblick. Und auch wenn Arnie und seine Maria mittlerweile geschieden sind, erinnert das „Boot des Versprechens“ an diesen Tag. Demnächst soll das Denkmal der Liebe auch restauriert werden.