Ukrainer in der Steiermark: Wo es Hürden gibt

Neue Phase der Flüchtlingsbetreuung

Während sich die Frequenz in den vier steirischen Ankunftszentren in Graz, Ilz, Leoben und Liezen auf ein niedriges Niveau einpendelt, geht die Arbeit für die vielen offiziellen und privaten Helfer erst richtig los: „Wir treten in der Betreuung der Vertriebenen in eine neue Phase ein“, sagt der steirische Flüchtlingskoordinator Christopher Pieberl.