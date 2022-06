Geschlossener Burger King: Entscheidung naht

„Können binnen Stunden Lokal hochfahren“

Mitgrund für die massive Verzögerung soll - wie könnte es anders sein - Corona sein. Durch die vielen Lockdowns seien seriöse Messungen nicht möglich gewesen. Immerhin soll in Kürze Bewegung in die Sache kommen. Vermutlich Mitte Juni wird eine Entscheidung zur Zukunft der Filiale erwartet. Bei Burger King geht man freilich von einem positiven Ausgang aus. „Das Restaurant kann binnen Stunden hochgefahren werden“, kündigt ein Sprecher an.