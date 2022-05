Gericht urteilt nicht: Lokal muss pausieren

Burger King und St. Pölten – das passt irgendwie nicht so richtig. Nach zwei gescheiterten Versuchen in der Vergangenheit ist nun auch das dritte Lokal in der Landeshauptstadt geschlossen. Allerdings nur vorübergehend und aus einem kuriosen Grund: Eine Anrainer-Beschwerde sorgt dafür, dass die Griller kalt bleiben.