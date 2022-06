Lehrlinge gesucht: Firmen buhlen um den Nachwuchs

Zahl der Lehrlinge zuletzt auf 9900 zurückgegangen

Verena und Tobias sind Ausnahmen. Die meisten Kinder und Jugendlichen sind noch Suchende. Und sie haben die Qual der Wahl. 156 verschiedene Lehrberufe werden laut Wirtschaftskammer in Tirol angeboten. Damit sich der Nachwuchs ein Bild davon machen kann, präsentieren bis Donnerstag 29 Firmen ihre Ausbildungsschwerpunkte in der Wirtschaftskammer in Innsbruck.