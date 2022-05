Vier Matrosen nach Tagen auf hoher See gerettet

Die vier Seeleute, die in Kühlboxen im Meer trieben, wurden am Montag rund 100 Kilometer vor der Küste in der Balisee von Fischern entdeckt. Ihr Frachter, die KM Ladang Pertiwi 02, war am Freitag bei schlechtem Wetter gesunken. Insgesamt 42 Menschen seien an Bord gewesen, als das Schiff, das von der Hafenstadt Makkasar aus zur Insel Kalamas unterwegs war, bei rauer See kenterte, heißt es.