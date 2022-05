Krypto-Betrüger: „Hatte Gewissensbisse“

Eigentlich ist der Angeklagte, ein unbescholtener Kosovare (33), nur ein kleines Rad in dem weltweit operierenden Betrugs-Konstrukt mit der Trading-Plattform „Option 888“. Von Internet-Betrug durch Krypto-Plattformen spricht dabei Günter Geißler, Oberstaatsanwalt der WKStA, beim Prozess am Dienstag im Landesgericht Salzburg: „Das Perfide ist: Solange man einzahlt, gewinnt man. Ohne Einzahlung wird man verbrannt.“ Mittels spezieller Software, mit der Kurse manipuliert werden können. „Da schaut es so aus, als hätte man verloren.“