Hauptbahnhof in Villach soll zukunftsfit werden

15 Millionen Euro werden investiert

Derzeit laufen die Arbeiten noch ohne Behinderungen. Die Teilsperre des Bahnhofes erfolgt von 1. bis 31. Juli. In dieser Zeit gibt es aufgrund der Bauarbeiten eine Sperre der Bahnverbindung ins Kanaltal. In die Maßnahmen werden seitens der ÖBB 15 Millionen Euro investiert. In den kommenden Jahren stehen weitere Projekte am Bahnhof an. „Die Bahnsteige werden für die Railjets verlängert. Dazu werden die Bike & Ride- sowie die Park & Ride-Anlagen neu organisiert“, ergänzt Zernatto-Peschel. Die Haupt-Bauarbeiten sollen dann im Jahr 2024 starten.