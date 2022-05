Der Aufholjagd fehlt nur noch die Krönung!

In Runde 18 folgte dann der Sturz des Leaders, Feldkirchen zog vorbei, hielt zudem die zwei Punkte Führung konstant. Und im Hit folgte wohl das Meisterstück - dank des 2:1 in St. Marein sind es nun fünf Zähler Vorsprung. „Ein bisschen haben wir gefeiert, aber wir müssen fokussiert bleiben, ein Punkt fehlt uns noch“, mahnt Trainer Mario Strohmayer zur Vorsicht. „Den würden wir gerne am Freitag holen und daheim den Titel feiern!“