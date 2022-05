Ein wahres Hit-Feuerwerk ist garantiert

Die Vorbereitungen auf das „2. Murtal Sommer Open Air“ laufen längst auf Hochtouren. Am 29. und 30. Juli ist es dann in Zeltweg soweit – diesen Termin müssen sich die Schlager- und Volksmusik-Fans ganz dick und fett anstreichen. An den beiden Festival-Tagen warten im Freigelände des Sportzentrums Zeltweg insgesamt mehr als zwölf Stunden Musikgenuss.