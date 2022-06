Erstes Kinderhospiz mit Tieren in Wien eröffnet

„Wenn Kinder mit Schmerzen und Krankheit leben müssen, brauchen sie pferdestarke Begleiter. Die Therapiepferde am Lichtblickhof schenken ihnen Momente, in denen sie ihre Diagnose vergessen. Das sind kleine, aber umso wertvollere Lichtblicke im Hier und Jetzt, in denen die Kinder auch lachen und sich glücklich fühlen. Gemeinsam mit unseren Tieren begleiten wir und entlasten die Familien: Die persönliche Therapeutin ist rund um die Uhr für die Familie erreichbar - egal, was ist“, erklärt Roswitha Zink, Gründerin und Geschäftsführerin der Hospiz-Einrichtung für die Kleinsten.