Das Thema Musik und Rhythmus aus der Perspektive der Pferde steht im Zentrum der Fortbildung „Die Melodie des Schnaubens“ am Lichtblickhof, wo Tiertherapie mit schwerst kranken Kindern stattfindet. Denn das Schnauben und alle damit verbundenen Laute, dienen nicht nur dem „technischen“ ein- und ausatmen, sondern es steckt viel mehr dahinter - eine bunte Palette an Emotionen. „Wir wollen den Wurzeln des Schnaubens auf den Grund gehen um emotionale Botschaften dahinter zu entdecken und sie differenzieren“, so Leiterin Roswitha Zink.