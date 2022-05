Die Erkenntnisse aus dem Grand Prix von Monaco

Perez, vermeintlicher Helfer für Verstappen auf dessen Weg zum WM-Titel, gewann ausgerechnet dort, wo jeder Pilot es unbedingt will. Und Perez machte es souverän, trotz aller Euphorie: „Ich war so voller Adrenalin und Energie nach dem Rennen, es fiel mir schwer, geradeaus zu denken.“ Der Sieg in Monaco sei ein wahr gewordener Traum und für ihn selbst ein großer Tag. Er sei sich sicher, dass Pedro Rodriguez - sein Vorgänger als mexikanischer Grand-Prix-Gewinner - „dort oben superstolz sein wird auf das, was wir in diesem Sport erreicht haben“. Im Klassement hat Perez auf Platz drei nun 110 Punkte, nur sechs weniger als Charles Leclerc im Ferrari und 15 weniger als der Teamkollege an der Spitze.