Der Sommer kehrt zurück und bringt Gewitter

Bis zu 30 Grad am Wochenende

Und pünktlich mit dem meteorologischen Sommerbeginn am 1. Juni wird es in Kärnten wieder sommerlich. Die Temperaturen werden bis zum Wochenende hin auf bis zu 29 Grad klettern. „Vereinzelt können im Drau- oder Gailtal sogar 30 Grad erreicht werden“, berichtet Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Durch die Niederschläge wird die Luft mit den Tagen aber auch immer gewitteranfälliger. Vor allem am Freitag und Samstag muss in ganz Kärnten wieder mit Blitz, Donner und starken Niederschlägen gerechnet werden. Noch unsicher ist die Wetterlage am verlängerten Pfingstwochenende. Aus heutiger Sicht wird es allerdings wechselhaft werden, meint Zimmermann.