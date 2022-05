Unwetter um Klagenfurt: golfballgroße Hagelkörner

„Ich kann mich an so große Hagelkörner nicht erinnern. Ich wohne schon mehr als zehn Jahre in Krumpendorf, aber das war schrecklich“, berichtet eine Krumpendorferin der „Krone“. Ähnlich ist es auch den Bewohnern von Viktring ergangen. Die golfballgroßen Hagelkörner haben Zelte, Garteneinrichtungen und Vordächer teilweise zerstört. Auch Autos könnten beschädigt worden sein.