Ein Salzburger Mosaik bei der Aufstiegsparty

„Ob er bleibt, ist noch nicht sicher. In dem Alter ist wichtig, dass er richtig viel spielt. Das wird in der 2. Liga aber kaum möglich sein“, meinte sein Vater, Gerhard Fellner. Der Salzburger Ex-Bundesliga-Kicker war selbst Spieler, Co-Trainer und Trainer bei der Vienna. „Fabio ist in Salzburg geboren, wir haben damals in Anthering gewohnt. Richtig zum Kicken angefangen hat er dann aber bei der Vienna und Admira“, erzählte Fellner, der die harten Zeiten des Traditionsklubs in den letzten Jahren nach Zwangsabstieg und Insolvenz mitverfolgte.