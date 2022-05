Im Reitstall: Pferd tritt Frau ins Gesicht

Die 40-jährige Flachgauerin besuchte am Samstagnachmittag zusammen mit ihrer Tochter einen Pferdehof in Strobl. Hier ist ihr Pferd eingestellt. In der Nachbarbox stand eine Stute mit ihrem einmonatigen Fohlen. Als die Frau versuchte, das Fohlen durch das geöffnete Gitterfenster zu streicheln, schlug es mit den Hinterläufen aus und trat die Frau ins Gesicht.