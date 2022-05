James Rizzi: Bunte Welt New Yorks zu Gast in Graz

All diese Stationen seines Lebens und Schaffens kann man in der Ausstellung in Graz nun nachvollziehen, es ist ein Eintauchen in die bunte Welt des James Rizzi. Eigens für Kinder gibt es Workshops, zudem wurden einige der 1600 Werke auch ganz bewusst auf ihre Augenhöhe gehängt. „Es ist eine Ausstellung für die ganze Familie“, sagt Feil, der mit der Rizzi-Schau auch den Erfolg der Ausstellung mit Fotos von Steve McCurry im Vorjahr (immerhin 43.000 Besucher) überbieten will.