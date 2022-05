„Wenn Russen mich nicht töten, dann vielleicht er“

Die Strafverfolgungsbehörden, vor allem an Orten, an denen aktive Feindseligkeiten im Gange sind, können oft nicht auf Anrufe reagieren, was das Problem weiter verschärft, erklärt Aljona Kriwuljak, eine der Leiterinnen von La Strada Ukraine. Auch in Städten, in denen keine aktiven Kämpfe stattfinden, sei der Zugang zu Hilfe schwer, erklärt Marta Chumalo, Mitbegründerin der gemeinnützigen Organisation Women‘s Perspectives in Lemberg.