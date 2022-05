Iran setzt zwei griechische Öltanker fest

Beobachter vermuten hinter der Aktion einen Vergeltungsakt. Jüngst war in griechischen Gewässern ein Tanker mit iranischem Öl festgesetzt worden. Aus Protest dagegen wurden am Freitag bereits Geschäftsträger der griechischen und Schweizer Botschaft ins iranische Außenministerium einbestellt. Die Schweiz vertritt in Teheran auch Interessen der USA.