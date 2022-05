Schläger zertrümmerte Scheibe von Streifenwagen

Völlig eskaliert ist am Freitagabend ein Streit zwischen zwei Einheimischen in einer Innsbrucker Notschlafstelle. Während ein Beteiligter verletzt in die Klinik eingeliefert wurde, randalierte der zweite Verdächtige (23) bei der Fahrt zum Polizeiposten und zertrümmerte dabei eine Scheibe des Streifenwagen.