Lopez will nicht mehr länger auf Hochzeit warten

Ziehen Lopez und Affleck Hochzeit vor?

Doch dieses Mal soll alles anders werden als in den 2000ern. Damals hielt Affleck schon einmal um die Hand der sexy Latina an, doch statt eines Jawortes folgte zwei Jahre später die Trennung. Deshalb scheint J. Lo dieses Mal in Sachen Hochzeit ein wenig Gas geben zu wollen, wie ein Insider dem „Us Weekly“-Magazin anvertraut hat.