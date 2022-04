Lopez: Affleck machte Antrag „im Schaumbad“

In ihrem „On the JLo“-Newsletter verriet die 52-Jährige nun, wie erstaunlich bodenständig der Antrag von Ben Affleck war. Demnach hielt der Hollywoodstar ausgerechnet im Badezimmer um ihre Hand an. „Am Samstagabend war ich an meinem absoluten Lieblingsort (in einem Schaumbad), als mein wunderbarer Liebster auf ein Knie ging und mir einen Antrag machte“, schwärmte J.Lo über den romantischen Moment.