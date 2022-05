Magersucht gefährdet Herz und Gefäße

Dass ständige Unterernährung etwa den Hormonhaushalt stört oder Knochenschwund bereits in jungen Jahren begünstigt, ist schon länger bekannt. Aber auch das Herz-Kreislauf-System wird beeinträchtigt. Während verstopfte Gefäße durch Ablagerungen von Blutfetten bisher meist mit Übergewicht in Verbindung gebracht wurden, zeigt die Studie der Med Uni Graz, dass es es auch bei Menschen, die an Magersucht leiden, dazu kommen kann. Bei ihnen wurde ebenfalls eine erhöhte Konzentration der "bösen" LDL-Partikel im Blut entdeckt, was Fetteinlagerungen in den Wänden der Blutgefäße begünstigt.