Heiß umworben: Wöber hat Entscheidung getroffen

Weitere Abgänge beim österreichischen Dauer-Champion sind so gut wie sicher. Salzburgs Fans haben sich längst daran gewöhnt, dass ihre Lieblingsspieler nach kurzer Zeit den nächsten Schritt machen. Diesmal können sie allerdings aufatmen. Verteidiger Max Wöber, seit 2019 ein Bulle, wurde zuletzt heftig mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht, bleibt aber in der Mozartstadt.