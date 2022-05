Vermisster (82) lag nach Unfall verletzt im Wald

Riesengroßes Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein 82-jähriger Pkw-Lenker im Bregenzerwald in Vorarlberg. Der Mann war alleine unterwegs, als er in Alberschwende in steilem Waldgelände verunfallte. Als er am Abend immer noch nicht nach Hause gekommen war, schlug seine Familie Alarm und machte sich auf die Suche nach ihm.