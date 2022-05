Volleyball-Hüne bleibt in der Stadt der Liebe

Ganz sattelfest bin ich noch nicht, es wird aber immer besser“, lacht Volleyball-Ass Mathäus Jurkovics über seine Französischkenntnisse, an denen er auch in der nächsten Saison feilen wird beziehungsweise muss. Denn der traditionsreiche Erstligist FC Paris hat mit dem 2,11-m-Hüne aus Waidhofen an der Ybbs um ein weiteres Jahr verlängert. „Dafür habe ich auch hart gearbeitet...“