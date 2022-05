Naturschutzbund: Viele Veranstaltungen in Kärnten

Workshop fürs Sensenmähen

Den Auftakt gab es in Gmünd, wo bei einer botanischen Exkursion essbare Wildpflanzen am Wegesrand gesucht wurden. Mittwoch geht es nun in Riegersdorf bei Arnoldstein weiter. Sensenmähen und Dengeln für den Hausgebrauch stehen auf dem Programm. Unter der Anleitung des Bergbauern und Wildökologen Thomas Huber wird man in das alte Handwerk des Mähens mit der Sense eingeführt. Um mit einer „guaten Schneid“ die Leichtigkeit beim Mähen zu erreichen, braucht es Übung. In dem Workshop lernt man die richtige Anpassung, den Umgang mit Wetzsteinen, die perfekte Körperhaltung und Bewegung. Treffpunkt ist um 8 Uhr beim Gasthaus Oitzl in Riegersorf.