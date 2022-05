Polizei schnappte internationale Autodiebsbande

Die beiden Tschechen wurde festgenommen und sind überwiegend geständig. Sie sollen in der Nacht auf den 7. April in eine Kfz-Firma im Bezirk Wels Land eingebrochen sein und neben Werkzeugen und IT-Teilen zwei Autos im Wert von 80.000 Euro gestohlen haben. Nach dem Einbruch fuhren die Täter mit den Luxuswagen nach Steyr, stahlen drei Fahrräder im Wert von rund 14.000 Euro aus einem Fahrradgeschäft, luden sie in die gestohlenen Pkw und flüchteten damit nach Tschechien. Einer der Männer fiel der Polizei auf, weil er auf der Westautobahn Richtung Wien so raste, dass er nicht aufgehalten werden konnte.