Uni Graz: Sechs Personen zu Hearing geladen

Die Findungskommission für den neuen Rektor oder die neue Rektorin der Universität Graz hat sich nun auf sechs Kandidatinnen und Kandidaten geeinigt, die zum Hearing am 13. Juni geladen werden: Kai-Uwe Fröhlich, Carola Jungwirth, Ulrich Pöschl, Markus Rudolf, Christian Köberl und Interims-Rektor Peter Riedler. Im Anschluss an die Hearings wird die Findungskommission einen Dreiervorschlag erstellen und an den Senat weiterleiten.