Das Skibergsteiger-Ass kehrt in den Sattel zurück

Ab morgen darf Ganahl aber wieder selber ran. Gemeinsam mit Riccardo Zoidl, Alexis Guerin (Fra), Roland Thalmann, Colin Stuessi und Mathias Reutimann (alle Sz) tritt er zur fünftägigen Alpes Isére-Tour an. „Mit so einer starken Mannschaft wollen wir natürlich in der Gesamtwertung ganz vorne mitmischen und auch um Tagessiege kämpfen“, unterstreicht Daniel, der in der Helferrolle agieren soll. „Ich freue mich, dass es jetzt endlich wieder losgeht und auch gleich längere Berge am Programm stehen.“