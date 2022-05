Zurenko: „Es schmerzt, gegen Russinnen zu spielen“

Die Ukrainerin Lesia Zurenko hat am Montag nach ihrer 2:6,0:6-Auftaktniederlage bei den French Open in Paris gegen die polnische Turnierfavoritin Iga Swiatek zu mehr Unterstützung aus der Tenniswelt für ihr Land aufgerufen. Und möchte am liebsten gar nicht mehr gegen Russinnen antreten. „Ich fühle mich dabei nicht gut, da es mich daran erinnert, was in meiner Heimat los ist. Es schmerzt, um ehrlich zu sein. Es ist sehr schmerzvoll und ich hoffe immer, dass ich nicht gegen sie spielen muss“, verrät sie.