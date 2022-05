Großes Solar-Kraftwerk in Bruck gestartet

Auch in Salzburg entstehen nun immer mehr große Solarkraft-Anlagen. Seit April liefern die PV-Module am Dach des Sägewerks Hermann & Müller in Bruck an der Glocknerstraße Strom mit in der Spitze einer Leistung von 500 Kilowatt für den Betrieb des Unternehmens. Damit handelt es sich bei der Anlage um das achtgrößte Solar-Kraftwerk in Salzburg.