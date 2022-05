Ab 19.20 Uhr LIVE: Österreich gegen Großbritannien

Bader sieht seine Mannschaft trotz des Mammutprogramms mit sechs Spielen in acht Tagen körperlich und mental bereit. „Wer als Profi bestehen will, liebt solche Aufgaben, in denen es um viel geht“, erklärte der Teamchef. Als kleiner Vorteil gilt, dass Raffl und Co. am Sonntag frei hatten, während die Briten gegen Lettland im Einsatz waren und trotz zweimaliger Zwei-Tore-Führung mit 3:4 verloren.