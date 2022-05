FC Wacker Innsbruck: Der Profi-Vorhang fällt

Freibier von Olympiaworld und „Zipfer“

Im Hintergrund wird noch um den Verein gekämpft, die Anfang der Woche an die Gesundsheitskasse überwiesenen 100.000 Euro waren nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch am Spielfeld wird noch gekämpft. Wacker will sich gegen Dornbirn mit einer ordentlichen Leistung von den Fans verabschieden. Die Olympiaworld und „Zipfer“ spendieren 500 Freibier.