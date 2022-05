Wacker Innsbruck: Konkurs rückt näher und näher

Die gute Nachricht: Am Freitagvormittag wird der Mannschaftsbus Richtung St. Pölten, zur zweitletzten Saisonrunde in der Zweiten Liga, aufbrechen können. Ein Gönner übernimmt dafür die Kosten. Die schlechte - zugleich aber kaum überraschende: Auch am Dienstag kam der schwarz-grüne Präsident in der Causa Geldgeber bzw. Investor keinen Schritt weiter!