Wacker Innsbruck: Ein zarter Hauch von Hoffnung

In den vergangenen Tagen aber, auch nach der 100.000-Euro-Ratenzahlung an die Gesundheitskasse, nach dem Gespräch mit Präsident Kevin Radi, keimte so etwas wie Hoffnung auf. Zumindest ein zarter Hauch davon. „Es geht wieder in die Richtung, dass man das Gefühl bekommt, dass sich etwas tut.“ Was höchst an der Zeit wäre. Aber für das „Etwas“ wären wahrscheinlich drei weitere Millionen Euro nötig - die Investor Thomas Kienle seit Monaten verspricht.