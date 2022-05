Wacker macht kleinen Schritt in Richtung Rettung

Der Schuldenstand der Tiroler beläuft sich laut Zorzi auf insgesamt rund drei Millionen Euro - zwei in der für die Profiabteilung zuständigen GmbH und einer im Verein. Die drei Millionen Euro, die der deutsche Investor Thomas Kienle dem Klub zugesichert hat, lassen weiter auf sich warten. Fließen sie noch, bedarf es auch bei der GmbH keiner Insolvenz. Der Zweitligist, der von der Bundesliga keine Zulassung für die kommende Saison erhalten hat, könnte dann in der kommenden Saison in der Regionalliga weiterspielen.